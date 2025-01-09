Манчестер Сіті погодився викласти 80 млн євро за форварда Айнтрахта
Омар Мармуш
Maxpp
Манчестер Сіті близький до завершення трансферу форварда Айнтрахта Омара Мармуша.
Про це повідомляє Foot Mercato.
"Містяни" готові заплатити за 25-річного єгипетського нападника близько 80 млн євро, які вимагає німецький клуб.
Відкритим лише залишається лише питання, коли відбудеться перехід – в зимове чи літнє трансферне вікно.
Сам футболіст вже хоче змінити команду і має має домовленість з Манчестер Сіті.
На рахунку Маршуша 18 голів та 12 асистів у 24 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.
Раніше повідомлялося, що гравцем, окрім Сіті, цікавляться англійські Ліверпуль та Челсі.