Манчестер Сіті погодився викласти 80 млн євро за форварда Айнтрахта

Манчестер Сіті близький до завершення трансферу форварда Айнтрахта Омара Мармуша.

Про це повідомляє Foot Mercato.

"Містяни" готові заплатити за 25-річного єгипетського нападника близько 80 млн євро, які вимагає німецький клуб.

Відкритим лише залишається лише питання, коли відбудеться перехід – в зимове чи літнє трансферне вікно.

Сам футболіст вже хоче змінити команду і має має домовленість з Манчестер Сіті.

На рахунку Маршуша 18 голів та 12 асистів у 24 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем, окрім Сіті, цікавляться англійські Ліверпуль та Челсі.