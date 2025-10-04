Боруссія Дортмунд розписала мирову з Лейпцигом, Баєр переграв Уніон у 6 турі Бундесліги

У суботу, 4 жовтня, кількома матчами продовжився 6 тур німецької Бундесліги.

В одній із центральних ігор туру Боруссія у Дортмунді зіграла внічию з Лейпцигом. Гості відрили рахунок вже на 7-й хвилині, відзначився Баумгартнер. "Джмелі" майже одразу відповіли влучним ударом Коуту.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

6 тур, 4 жовтня

Аугсбург – Вольфсбург 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Бенкс, 2:0 – 51 Кемюр, 3:0 – 63 Фельгауер, 3:1 – 65 Дагім

Баєр Леверкузен – Уніон Берлін 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Поку, 2:0 – 49 Кофане

Боруссія Дортмунд – Лейпциг 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Баумгартнер, 1:1 – 23 Коуту

Вердер Бремен – Санкт-Паулі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 2 Мбангула

19:30 Айнтрахт – Баварія

Нагадаємо, напередодні Гоффенгайм вдома поступився Кельну.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Єгор Ярмолюк зацікавив клуби АПЛ та Бундесліги, серед яких Боруссія Дортмунд.