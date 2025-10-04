Боруссія Дортмунд розписала мирову з Лейпцигом, Баєр переграв Уніон у 6 турі Бундесліги
У суботу, 4 жовтня, кількома матчами продовжився 6 тур німецької Бундесліги.
В одній із центральних ігор туру Боруссія у Дортмунді зіграла внічию з Лейпцигом. Гості відрили рахунок вже на 7-й хвилині, відзначився Баумгартнер. "Джмелі" майже одразу відповіли влучним ударом Коуту.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
6 тур, 4 жовтня
Аугсбург – Вольфсбург 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 3 Бенкс, 2:0 – 51 Кемюр, 3:0 – 63 Фельгауер, 3:1 – 65 Дагім
Баєр Леверкузен – Уніон Берлін 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 33 Поку, 2:0 – 49 Кофане
Боруссія Дортмунд – Лейпциг 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 7 Баумгартнер, 1:1 – 23 Коуту
Вердер Бремен – Санкт-Паулі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 2 Мбангула
19:30 Айнтрахт – Баварія
Нагадаємо, напередодні Гоффенгайм вдома поступився Кельну.
Раніше повідомлялося, що український півзахисник Єгор Ярмолюк зацікавив клуби АПЛ та Бундесліги, серед яких Боруссія Дортмунд.