Кельн здолав Гоффенгайм у стартовому матчі 6 туру Бундесліги
У п'ятницю, 3 жовтня, стартував 6 тур німецької Бундесліги. Гоффенгайм на власному полі поступився Кельну.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдний гол на рахунку 19-річного німецького півзахисника Саїда Ель-Мала, яким він відзначився на 16-й хвилині.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
6 тур, 3 жовтня
Гоффенгайм – Кельн 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 16 Ель-Мала
Кельн перервав безвиграшну серію з трьох матчів та наразі з 10 очками посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Гоффенгайм йде 10-м з 7 очками.
Напередодні повідомлялося, що український півзахисник Єгор Ярмолюк зацікавив клуби АПЛ та Бундесліги, серед яких Боруссія Дортмунд.