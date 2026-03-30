Боруссія зробить захисника найвисокооплачуванішим гравцем клубу

Боруссія Дортмунд близька до продовження контракту із захисником Ніко Шлоттербеком.

Про це повідомляє Sky Sport.

Нову угоду, яка буде розрахована до літа 2028 року, підпишуть після завершення паузи на міжнародні матчі, про що буде оголошено офіційно.

26-річний захисник із зарплатою в 14 млн євро стане найвисокооплачуванішим гравцем клубу.

Чинний контракт Шлоттербека з Боруссією розрахований до 30 червня 2027 року. Він виступає за дортмундців з сезону-2022/23.

У нинішній кампанії німець провів 27 матчів на клубному рівні. У них він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес мадридського Реала до захисника.