Боруссія продовжила контракт з ключовим гравцем клубу

Олександр Булава — 10 квітня 2026, 17:29
Боруссія продовжила контракт з ключовим гравцем клубу
Боруссія

Боруссія Дортмунд продовжила контракт із захисником Ніко Шлоттербеком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією Sky Sport, за новим контрактом оборонець стане найвисокооплачуванішим гравцем клубу, заробляючи 14 млн євро на рік.

Чинний контракт Шлоттербека з Боруссією був розрахований до 30 червня 2027 року. Він виступає за дортмундців з сезону-2022/23.

У нинішній кампанії німець провів 29 матчів на клубному рівні. У них він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що гвінейський форвард Серу Гірассі з високою часткою ймовірності покине Боруссію Дортмунд наприкінці поточного сезону.

Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Ніко Шлоттербек

Боруссія Дортмунд

