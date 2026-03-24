Боруссія продовжить контракт із захисником на тлі інтересу Реала

Олександр Булава — 24 березня 2026, 19:23
Боруссія продовжить контракт із захисником на тлі інтересу Реала
Ніко Шлоттербек
Боруссія Дортмунд близька до продовження контракту із захисником Ніко Шлоттербеком.

Про це повідомляє Sport Bild.

Переговори щодо нової угоди наближаються до свого завершення. Очікується, що він продовжить контракт до червня 2031 року.

Його зарплата зросте до 14 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів. Також буде збільшено суму клаусули, яка становитиме близько 60 мільйонів євро.

Чинний контракт Шлоттербека з Боруссією розрахований до 30 червня 2027 року. Він виступає за дортмундців з сезону-2022/23.

У нинішній кампанії німець провів 27 матчів на клубному рівні. У них він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес мадридського Реала до захисника.

Ніко Шлоттербек

