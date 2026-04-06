Зірка Боруссії Дортмунд покине клуб наприкінці сезону

Гвінейський форвард Серу Гірассі з високою часткою ймовірності покине Боруссію Дортмунд наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Bild.

Сам Гірассі висловив бажання змінити клуб наприкінці поточного сезону та отримав дозвіл від керівництва Боруссії на ведення переговорів.

Наразі агент і брат гравця вивчають потенційні варіанти продовження кар'єри. Інтерес до 30-річного нападника проявляють Мілан, Фенербахче, Тоттенгем і декілька клубів із чемпіонату Саудівської Аравії.

Контракт Гірассі з Боруссією діє до кінця червня 2028 року, трансферна вартість нападника наразі оцінюється в 40 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 18 голів і 6 асистів у 40 матчах у всіх турнірах.