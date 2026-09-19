Болонья зіграла внічию з Торіно, гол Мальдіні приніс перемогу Кальярі над Удінезе у 5 турі Серії А

У суботу, 19 вересня, відбулись чергові матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2026/27.

У стартовому поєдинку ігрового дня Болонья з новим головним тренером зіграла внічию з Торіно. "Россоблу" вийшли вперед після влучного удару Федеріко Бернардескі на 14-й хвилині. Туринці відігралися у другій половині після голу Сандро Куленовича.

Український нападник Болоньї Артем Довбик не потрапив у заявку клубу на гру. Форвард не встиг відновитися після м'язового ушкодження.

В іншій зустрічі Кальярі на виїзді переграв Удінезе завдяки голу Даніеля Мальдіні. Зазначимо, що напередодні хавбек потрапив у ДТП, після чого його госпіталізувати.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

5-й тур, 19 вересня

Болонья – Торіно 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Бернардескі, 1:1 – 77 Куленович

Удінезе – Кальярі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Мальдіні

19:00 Рома – Інтер

21:45 Венеція – Лаціо

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, у попередньому турі Рома здолала Торіно, а Інтер у матчі з вісьмома голами переграв Удінезе.