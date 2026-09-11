Фіорентина з хеттриком Мастантуоно розгромила Венецію у 4-му турі Серії А

У п'ятницю, 11 вересня, Фіорентина розгромила Венецію в межах четвертого туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася із рахунком 4:2.

Гра розпочалася для команди Джованні Стропи вдало. Вже на 22-й хвилині Адамо відзначився голом. Утім, "фіалки" перевернули перебіг гри на свою користь завдяки дублю Мастантуоно, який згодом ще й оформив хеттрик.

Чемпіонат Італії – Серія А

4-й тур, 11 вересня

Венеція – Фіорентина 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 22 Адамо, 1:1 – 29 Мастантуоно, 1:2 – 30 Мастантуоно, 1:3 – 66 Пельєгріно, 1:4 – 84 Мастантуоно, 2:4 – 86 Ено.

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Нагадаємо, що Лаціо здобув вольову перемогу над Удінезе, Лечче програв Кальярі у заключних матчах 3-го туру