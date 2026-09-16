Довбик повернувся до тренувань після м'язового пошкодження

Артем Довбик відновив тренувальний процес у загальній групі Болоньї після пошкодження.

Про це повідомляє TMW.

Форвард збірної України пропустив матч четвертого туру чемпіонату Італії проти Наполі (0:1) через м'язове розтягнення. Травма виявилася несерйозною, тож він готовий повернутись на поле в наступному поєдинку.

"Артем повернувся до тренувань після пошкодження, яке не дозволило йому зіграти в Серії А. Клуб проявлятиме обережність, враховуючи, що футболіст буде викликаний до збірної України. Пріоритетом "червоно-синіх" є запобігання рецидивам", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Андреа Мальдера ще не оголосив заявку "синьо-жовтих" на найближчий збір. Він зробить це 16 вересня на пресконференції, яка буде доступна для перегляду за посиланням.

Нагадаємо, що Довбик виступає за Болонью на правах оренди з Роми. Він провів у складі нової команди три матчі, в яких забив один гол.

Напередодні "червоно-сині" змінили головного тренера. Команду очолив колишній наставник Аталанти.