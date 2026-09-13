Мальдіні-молодший потрапив у ДТП після переможного голу в матчі Серії А

Атакувальний півзахисник Кальярі Даніель Мальдіні потрапив у ДТП.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інцидент трапився в ніч з 12 на 13 вересня, всього через кілька годин після того, як Мальдіні-молодший забив із пенальті переможний гол у ворота Аталанти в матчі 4 туру Серії А (виїзна перемога Кальярі 2:1).

ДТП трапилася о 5:15 ранку на вулиці Караччоло на півночі Мілану, куди Мальдіні-молодший відправився із Бергамо на своєму авто після матчу. Внаслідок зіткнення двох авто постраждали 6 людей.

Сам Мальдіні був госпіталізований, проте травми, які він отримав, є незначними. Незабаром його виписали з лікарні, і він уже повернувся додому.

Даніель Мальдіні є сином колишнього капітана Мілана Паоло Мальдіні.