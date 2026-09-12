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Дубль Морейри врятував Мілан від поразки у матчі з Лаціо в 4 турі Серії А

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 21:02
Дубль Морейри врятував Мілан від поразки у матчі з Лаціо в 4 турі Серії А

У суботу, 12 вересня, відбулися чергові матчі 4-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2026/27.

У стартовій зустрічі ігрового дня Дженоа не змогла переграти Фрозіноне, зігравши внічию – 1:1.

Також мирову у Римі розписали Лаціо та Мілан. Господарі поля у першому таймі відзначилися стараннями Канчельєрі та Носліна. "Россонері" відповіли дублем 22-річного бельгійського півзахисника Дієгу Морейри, який він оформив за дві хвилини у другій половині гри.

Чемпіонат Італії – Серія А
4-й тур, 12 вересня

Дженоа – Фрозіноне 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Квернадзе, 1:1 – 50 Васкес

Нереалізований пенальті: Коломбо, 45+1 (Дженоа)

Лаціо – Мілан 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Канчелльєрі, 2:0 – 39 Нослін, 2:1 – 65 Морейра, 2:2 – 67 Морейра

21:45 Аталанта – Кальярі

Турнірна таблиця Серії А

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Фіорентина з хеттриком Мастантуоно розгромила Венецію у стартовій грі 4 туру чемпіонату Італії.

Лаціо Мілан Чемпіонат Італії, Серія А

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