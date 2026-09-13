Болонья без Довбика поступилась Наполі, Сассуоло вирвало перемогу в Ювентуса в 4 турі Серії А

У неділю, 13 вересня, відбулось 3 матчі в межах 4 туру італійської Серії А.

У першій грі дня Лечче здобуло мінімальну перемогу над Монцою в домашній грі.

Наполі виявився сильнішим за Болонью, єдиний гол у матчі забив Станіслав Лоботка. Український нападник "червоно-синіх" Артем Довбик не потрапив до заявки на поєдинок через пошкодження.

У завершальному поєдинку дня Сассуоло несподівано завдало поразки Ювентусу, вирвавши перемогу на останніх хвилинах зустрічі.

Чемпіонат Італії – Серія А

4-й тур, 13 вересня

Лечче – Монца 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 3 Кулібалі, 2:0 – 10 Габірель, 2:1 – 20 Мангас, 3:1 – 21 Кулібалі, 3:2 – 89 Себальйос

Наполі – Болонья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 66 Лоботка

Сассуоло – Ювентус 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 65 Еспозіто, 1:1 –82 Жегрова, 2:1 – 89 Бауї, 2:2 – 90+1 Жегрова, 3:2 – 90+4 Аджич

Турнірна таблиця Серії А