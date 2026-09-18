Дубль Варели приніс Монці першу перемогу в новому сезоні Серії А

У п'ятницю, 18 вересня, Монца здобула перемогу над Сассуоло у стартовому матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2026/27.

Зустріч на U-Power Stadium завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Перший тайм завершився без голів, а головні події розгорнулися вже після перерви.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Густаво Варела. Після подачі кутового нападник виграв боротьбу у штрафному майданчику та головою відправив м'яч у ворота Аріянета Мурича.

Через 12 хвилин Варела забив удруге. Себастьяно Еспозіто порушив правила проти Дані Моти у власному штрафному майданчику, після чого форвард Монци реалізував пенальті – 2:0. Для Варели цей гол став уже четвертим у нинішньому сезоні Серії А.

Сассуоло вдалося повернути інтригу наприкінці зустрічі. На 88-й хвилині Васіліє Аджич, який з'явився на полі після заміни, відзначився прямим ударом зі штрафного, одднак врятувати матч гості вже не встигли.

Для Монци ця перемога стала першою у нинішньому розіграші чемпіонату Італії. До цього команда Івана Юрича набрала лише одне очко у чотирьох турах.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

5-й тур, 18 вересня

Монца – Сассуоло 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Варела, 2:0 – 63 Варела (пен.), 2:1 – 88 Аджич

Турнірна таблиця Серії А Standings provided by Sofascore

У попередньому турі Рома здолала Торіно, а Інтер у матчі з вісьмома голами переграв Удінезе.