Лаціо вдруге за три дні обіграв Наполі, Фіорентина продовжує перемагати: результати 15 туру Серії А

У неділю, 8 грудня, у межах 15 туру італійської Серії А пройшли чотири матчі.

У стартовому поєдинку ігрового дня Фіорентина мінімально обіграла Кальярі, чим не відпустила Інтер, який раніше здобув перемогу над Пармою.

Емполі на виїзді розгромив Верону з рахунком 4:1, у той час як Венеція та Комо не змогли визначити переможця.

У головному матчі вечора Лаціо вдруге за останні кілька днів засмутив Наполі. І знову постарався Тіджані Нослін, який цього разу віддав гольову передачу.

Чемпіонат Італії – Серія А

15 тур, 8 грудня

Фіорентина – Кальярі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Катальді 24.

Верона – Емполі 1:4 (1:4)

Голи: 0:1 – Еспозіто 16, 0:2 – Еспозіто 19, 0:3 – Какаче 32, 1:3 – Тенгстедт 35, 1:4 – Коломбо 42.

Венеція – Комо 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Пох'янпало 16, 1:1 – Кандела 49 (автогол), 1:2 – Белотті 56, 2:2 – Орістаніо 69.

Наполі – Лаціо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ісаксен 79.

Нагадаємо, що днем раніше Рома здобула розгромну перемогу над Лечче. І це відбулося без участі Артема Довбика.