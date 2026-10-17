Венеція сенсаційно здолала Наполі у 7 турі Серії А та здобула першу перемогу в сезоні

У суботу, 17 жовтня, низкою матчів продовжилася програма 7 туру Серії А сезону-2026/27.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Венеція вдома завдала поразки Наполі. Єдиний і переможний гол на початку другого тайму забив Адамс.

Зазначимо, що для Венеції ця перемога стала першою у поточному сезоні. Напередодні клуб змінив головного тренера.

Пізніше відбудуться ще два матчі, у яких Болонья прийме Інтер, а Рома зіграє проти Дженоа.

Чемпіонат Італії – Серія А

7-й тур, 17 жовтня

Венеція – Наполі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 49 Адамс

19:00 Болонья – Інтер

21:45 Рома – Дженоа

Нагадаємо, у стартовому протистоянні туру Фрозіноне переміг Сассуоло.