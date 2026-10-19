Монца з дублем Варели розгромила Кальярі у 7 турі Серії А

У понеділок, 19 жовтня, двома матчами завершиться 7-й тур італійської Серії А сезону-2026/27.

У першому поєдинку між собою зійшлися Монца та Кальярі. Протистояння закінчилось розгромом від "Бріанцолі". Перший гол забив Куадіо на 39-й хвилині.

Протягом другого тайму господарі впевнено оформили розгром над суперниками. Головним героєм зустрічі став 21-річний португалець Густаву Варела, який оформив дубль та віддав асист на Робінсона.

Чемпіонат Італії – Серія А

7-й тур, 19 жовтня

Монца – Кальярі – 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Куадіо, 2:0 – 47 Варела, 3:0 – 66 Робінсон, 4:0 – 79 Варела.

Також у межах туру заплановано ще одну гру: о 21:45 за київським часом Парма прийматиме Торіно.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Лаціо переграв Ювентус, а Мілан розібрався з Аталантою.