Ювентус з вилученним Моттою врятувався від поразки у грі з Болоньєю: результати 15 туру Серії А

У суботу, 7 грудня, програма 15 туру італійської Серії А продовжилася трьому матчами.

Дженоа та Торіно не порадували вболівальників забитими голами, завершивши свій поєдинок нульовою нічиєю.

Болонья на виїзді не втримала перемогу над Ювентусом. Головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта у грі зі своєю колишньою командою був вилучений з поля на 51-й хвилині.

В останньому матчі вечора Рома та Артем Довбик зустрінуться з Лечче.

Чемпіонат Італії – Серія А

15 тур, 7 грудня

Дженоа – Торіно 0:0 (0:0)

Ювентус – Болонья 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Ндоє 30, 0:2 – Побега 53, 1:2 – Копмейнерс 63, 2:2 – Мбангула 90+2.

21:45 Рома – Лечче

Нагадаємо, що днем раніше матчі 15 туру Серії А провели дві міланські команди: Інтер приймав Парму, а Мілан їздив у гості до Аталанти.