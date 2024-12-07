Ювентус з вилученним Моттою врятувався від поразки у грі з Болоньєю: результати 15 туру Серії А
Ювентус – Болонья
Ювентус
У суботу, 7 грудня, програма 15 туру італійської Серії А продовжилася трьому матчами.
Дженоа та Торіно не порадували вболівальників забитими голами, завершивши свій поєдинок нульовою нічиєю.
Болонья на виїзді не втримала перемогу над Ювентусом. Головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта у грі зі своєю колишньою командою був вилучений з поля на 51-й хвилині.
В останньому матчі вечора Рома та Артем Довбик зустрінуться з Лечче.
Чемпіонат Італії – Серія А
15 тур, 7 грудня
Дженоа – Торіно 0:0 (0:0)
Ювентус – Болонья 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Ндоє 30, 0:2 – Побега 53, 1:2 – Копмейнерс 63, 2:2 – Мбангула 90+2.
- 21:45 Рома – Лечче
Нагадаємо, що днем раніше матчі 15 туру Серії А провели дві міланські команди: Інтер приймав Парму, а Мілан їздив у гості до Аталанти.