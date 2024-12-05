Нослін оформив хеттрик, а Лаціо переграв Наполі в 1/8 фіналу Кубку Італії

У четвер, 5 грудня, у Римі на Стадіо Олімпіко відбувся матч 1/8 фіналу Кубку Італії, у якому Лаціо приймав Наполі.

У той час як Марко Бароні випустив майже оптимальній склад, Антоніо Конте вирішив скористатися цим турніром, щоб провести ротацію.

І це багато в чому визначило хід поєдинку, де господарі поля володіли ініціативою.

"Орли" могли вікрити рахунок на 21-й хвилині, але Маттія Дзакканьї не зміг переграти з "позначки" Елія Капріле.

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Проте ще до перерви команди порадували вболівальників трьома голами протягом дев'яти хвилин.

На 32-й хвилині Тіджані Нослін вивів Лаціо вперед, після чого Джованні Сімеоне через чотири хвилини відновив паритет. Але все той же Нослін дуже бистро повернув своїй команді перевагу, оформивши дубль.

І навіть після цього 25-річний хавбек не зупинився. На старті другої половини гри він став автором хеттрика, який у підсумку й приніс римському колективу перемогу та путівку до чвертьфіналу.

Кубок Італії

1/8 фіналу, 5 грудня

Лаціо – Наполі 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Нослін 32, 1:1 – Сімеоне 36, 2:1 – Нослін 41, 3:1 – Нослін 50.

На 21-й хвилині Маттія Дзакканьї (Лаціо) не реалізував пенальті (воротар).

Лаціо: Мандас – Лаццарі, Жіго, Патрік, Хюсай – Деле-Башіру (Кастровіллі, 73), Ровелла, Нослін (Марушич, 90+2) – Педро (Ісаксен, 60), Дзакканьї (Гендузі, 60), Чауна.

Наполі: Капріле – Дзербін (МакТоміней, 72), Жезус, Марін, Спінаццола – Гілмор, Фолоруншо (Ді Лоренцо, 72), Нерес, Распадорі (Лоботка, 85), Нгонге (Політано, 72) – Сімеоне (Лукаку, 78).

Попередження: Дзакканьї, Хюсай – Марін, Нерес.

У наступному раунді Лаціо зіграє з переможцем пари Інтер – Удінезе, який визначиться 19 грудня у Мілані.

Окрім "орлів" у чвертьфіналі вже знаходяться Емполі, Болонья та Мілан.