Інтер розібрався з Пармою у 15 турі Серії А

Сьогодні, 6 грудня, стартував 15 тур італійської Серії А.

У першому матчі дня міланський Інтер вдома обіграв Парму з рахунком 3:1. Результативними ударами відзначились Барелла, Тюрам та Дімарко.

Чемпіонат Італії – Серія А

15 тур, 6 грудня

Інтер – Парма 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Дімарко, 2:0 – 56 Барелла, 3:0 – 67 Тюрам, 3:1 – 81 Дарміан (автогол)

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Аталанта – Мілан

Нагадаємо, Інтер не дограв матч попереднього туру Серії А через те, що 22-річний півзахисник "фіалок" Едоардо Бове втратив свідомість під час гри.