Інтер розібрався з Пармою у 15 турі Серії А
Сьогодні, 6 грудня, стартував 15 тур італійської Серії А.
У першому матчі дня міланський Інтер вдома обіграв Парму з рахунком 3:1. Результативними ударами відзначились Барелла, Тюрам та Дімарко.
Чемпіонат Італії – Серія А
15 тур, 6 грудня
Інтер – Парма 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 40 Дімарко, 2:0 – 56 Барелла, 3:0 – 67 Тюрам, 3:1 – 81 Дарміан (автогол)
Сьогодні відбудеться ще один матч:
21:45 Аталанта – Мілан
Нагадаємо, Інтер не дограв матч попереднього туру Серії А через те, що 22-річний півзахисник "фіалок" Едоардо Бове втратив свідомість під час гри.