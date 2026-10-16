Фрозіноне переміг Сассуоло в результативному матчі 7 туру Серії А

Фрозіноне здолав Сассуоло у матчі 7-го туру Серії А сезону-2026/27.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2.

Уже на 9-й хвилині Джакомо Кало вивів Фрозіноне вперед, але за шість хвилин Сассуоло відповів голом Доменіко Берарді. Раймондо двічі забив до 30-ї хвилини, однак Крістіан Торстведт скоротив відставання гостей до перерви.

На 57-й хвилині Раймондо оформив хеттрик і встановив остаточний рахунок. Це четверта перемога Фрозіноне в чемпіонаті.

Чемпіонат Італії – Серія А

7-й тур, 16 жовтня

Фрозіноне – Сассуоло 4:2 (3:2)

Голи: 1:0 – 9 Кало, 1:1 – 15 Берарді, 2:1 – 26 Раймондо, 3:1 – 30 Раймондо, 3:2 – 37 Торстведт, 4:2 – 57 Раймондо

Турнірна таблиця Серії А Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у заключних матчах 6-го туру Торіно переграв Удінезе, водночас Аталанта завдяки дублю Крстовича здолала Венецію.