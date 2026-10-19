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Ми були слабкі: Спаллетті висловився про розгрому поразку Ювентуса від Лаціо

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 10:55
Ми були слабкі: Спаллетті висловився про розгрому поразку Ювентуса від Лаціо
Ювентус

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті оцінив дії своїх підопічних у програному матчі проти Лаціо в 7 турі Серії А. 

Слова фахівця наводить Джанлука Ді Марціо.

На думку тренера "бьянконері", команда не змогла продемонструвати змістовного футболу та була абсолютно повільною у всьому, порівняно з суперником.

"Після матчу у Віго ми нічого не демонструємо на полі. Ми були слабкі у єдиноборствах, повільні в ухваленні рішень та погано реагували на події на полі.
У нас є молоді гравці, які готові боротись і є ті, хто опиняється на газоні від першого зіткнення – це потрібно змінювати. Я дуже здивований грою, яку побачив від своїх футболістів. Багато що треба проаналізувати", – розповів Спаллетті.

За підсумками матчу Ювентус посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 11 очок. Відставання від лідируючого Інтера складає наразі вісім залікових балів.

У наступному матчі "зебри" гратимуть проти Ренна в межах Ліги Європи – гра відбудеться 22 жовтня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ювентус продовжив контракт з вінгером збірної Аргентини.

Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Лучано Спаллетті

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