Мілан розібрався з Аталантою, Комо переграв Фіорентину в 7 турі Серії А

У неділю, 18 жовтня, низкою матчів продовжилася програма 7 туру Серії А сезону-2026/27.

У стартовій грі дня Лечче на виїзді несподівано розгромив Удінезе. Надалі Комо на "Стадіо Артеміо Франкі" переграв Фіорентину. Перемога дозволила підопічним Сеска Фабрегаса піднятися на 5-те місце у турнірній таблиці першості.

Мілан на Сан-Сіро переграв Аталанту. Россонері ще у першому таймі голами Рамоса та Рабйо забезпечили собі комфортну перевагу. Рахунок до розгромного довів Маріо Хіла на початку другої половини. Після цього активізувалася Аталанта, яка голами Джанлуки Гаетано та Ніколи Крстовича скоротила відставання до мінімуму, проте не змогла врятувати зустріч.

Чемпіонат Італії – Серія А

7-й тур, 18 жовтня

Удінезе – Лечче 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Гаспар, 0:2 – 33 Ндрі, 0:3 – 86 Зіберт

Фіорентина – Комо 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 32 Лібералі, 0:2 – 36 Пас, 1:2 – 42 Понграчич, 1:3 – 56 Дувікас

Мілан – Аталанта 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 24 Рамос (пен), 2:0 – 43 Рабйо, 3:0 – Хіла, 3:1 – 66 Гаетано, 3:2 – 81 Крстович

21:45 Ювентус – Лаціо

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, напередодні Болонья з Довбиком поступилася Інтеру, а Рома впевнено переграла Дженоа.