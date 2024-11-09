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Реал з асистом Луніна розбив Осасуну, Леганес вирвав перемогу над Севільєю в 13 турі Ла Ліги

Микола Дендак — 9 листопада 2024, 23:52
Реал з асистом Луніна розбив Осасуну, Леганес вирвав перемогу над Севільєю в 13 турі Ла Ліги

Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 13 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Зокрема, мадридський Реал розгромно переміг Осасуну. Український воротар Андрій Лунін провів на полі весь матч та відзначився результативною передачею.

Також Вільярреал розгромил Алавес, забивши два голи на останніх хвилинах зустрічі. А ось Севілья втратила нічию після вилучення та призначеного пенальті, яке реалізував Де ла Фуенте.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
13 тур, 9 листопада

Реал Мадрид – Осасуна 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 34 Вінісіус, 2:0 – 42 Беллінгем, 3:0 – 61 Вінісіус, 4:0 – 69 Вінісіус

Вільярреал – Алавес 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Ахомаш, 2:0 – 81 Парехо (пен.), 3:0 – 90 Комесанья

Леганес – Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Де ла Фуенте (пен.)

Видалення: 81 Агуме

Також сьогодні мав відбутися поєдинок між Еспаньйолом та Валенсією, проте його перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".

Нагадаємо, у стартовому матчі 13 туру Лас-Пальмас на виїзді здолав Райо Вальєкано.

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