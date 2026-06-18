Реал готовий виділити 220 млн євро на трансфер лідера збірної Франції

Вінгер Баварії та збірної Франції Майкл Олісе став ціллю мадридського Реала на літнє трансферну вікно.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" готові викласти за гравця понад 200 млн євро, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 220 млн. Утім, мюнхенська Баварія вже виступила з чіткою позицією: відпускати свого ключового виконавця німці не збираються.

Зазначимо, що нещодавно Олісе видалив всі свої згадки та публікації в Інстаграм. Раніше він робив абсолютно так само перед відходом із Крістал Пелес.

Зазначимо, що під час передвиборчої кампанії на посаду президента Реала Флорентіно Перес заявив, що зробить 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав. Чимало інсайдерів вважають, що йшлося саме про Майкла Олісе.

Напередодні президент Баварії Герберт Гайнер заявив, що німецький клуб не збирається продавати 24-річного вінгера. Він закликав президента "вершкових" навіть не витрачати на це час.

Раніше повідомлялось, що сам француз відкритий до переходу в Мадрид. У сезоні-2025/26 він зіграв 52 матчі на клубному рівні, в яких забив 22 голи та віддав 26 результативних передач.