Малага вперше за 8 років повернулася у Ла Лігу

Малага перемогла Альмерію у двоматчевому протистоянні за право вийти в іспанську Ла Лігу.

Перша гра закінчилася нульовою нічиєю, тому вся інтрига була залишена на другий матч. Першого голу у зустрічі довелося чекати аж 65 хвилин, коли Чупе вивів Малагу уперед. Ще через шість хвилин Ларрубія подвоїв перевагу гостей. Натомість Альмерія змогла лише скоротити відставання до мінімуму, а закінчувати поєдинок взагалі у меншості – перемога Малаги 2:1.

Ла Ліга 2 – Підвищення у класі, плейоф

Матч-відповідь, 20 червня

Альмерія – Малага 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 65 Чупе, 0:2 – 71 Ларрубія, 1:2 – 76 Лео Баптістан

Вилучення: 90+4 Таліс (Альмерія)

Малага вперше із сезону-2017/18 зіграє в елітному дивізіоні Іспанії. Відтоді "бліо-блакитні" виступали у Ла Лізі 2 із перервою на сезон-2023/24, коли команда опустилася до третього іспанського дивізіону.

Раніше право виступати у Ла Лізі також здобули Расинг і Депортиво.

За підсумками сезону-2025/2026 Ла Лігу залишили Мальорка, Жирона Віктора Циганкова та Владиславав Ваната, а також Ов'єдо. У наступному сезоні-2026/27 ці команди виступатимуть у Сегунді.