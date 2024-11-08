Лас-Пальмас переміг Райо Вальєкано у матчі з двома автоголами на старті 13 туру Ла Ліги

У стартовому матчі 13 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 Райо Вальєкано вдома приймав Лас-Пальмас.

Поєдинок завершився впевненою перемогою гостей з рахунком 3:1. Команда вийшла вперед вже на 6 хвилині матчу. Проте наступного результативного удару довелося чекати майже годину. На 62 хвилині автоголом відзначився Ернандес.

А крапку в матчі поставив Мануель Фустер, який за 3 хвилини після виходу на поле довів рахунок до розгромного. Проте вже у додайний арбітром час господарі відквитали 1 гол.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

13 тур, 8 листопада

Райо Вальєкано – Лас-Пальмас 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Сілва, 0:2 - 62 Ернандес (а.г.), 0:3 - 67 Фустер, 1:3 - 90+3 Маккенна (а.г.)

У попередньому турі Лас-Пальмас програв Атлетико Мадрид, а ось матч Райо Вальєкано не відбувся. Його перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".

Після 12 турів Лас-Пальмас посідає 15 сходинку, маючи в активі 12 очок, а Райо Вальєкано знаходиться на 9 місці. У команди 16 балів. Щоправда, позиції команд можуть змінитися після завершення всіх поєдинків туру.