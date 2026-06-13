Клуб Ла Ліги призначив нового головного тренера

Ельче призначив Мартіна Ансельмі на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Сторони уклали контракт до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон.

Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero.



¡Bienvenido, Martín Anselmi! 🇦🇷 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

40-річний аргентинець змінив на посаді Едера Сарабію, який залишив клуб після завершення сезону-2025/26.

Попереднім клубом роботи Мартіна був Ботафого, також він мав досвід роботи в Порту.

У підсумковій турнірній таблиці Ла Ліги Ельче посів 15-те місце, зберігши прописку в еліті на наступний сезон.

Напередоні стало відомо, що Іспанська Жирона, яка і програла Ельче боротьбу за збереження прописки в Ла Лізі, оголосила про трансфер українського нападника Олександра Пищура.