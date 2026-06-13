Клуб Ла Ліги призначив нового головного тренера
Мартін Ансельмі
ФК Ельче
Ельче призначив Мартіна Ансельмі на посаду головного тренера.
Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.
Сторони уклали контракт до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон.
40-річний аргентинець змінив на посаді Едера Сарабію, який залишив клуб після завершення сезону-2025/26.
Попереднім клубом роботи Мартіна був Ботафого, також він мав досвід роботи в Порту.
У підсумковій турнірній таблиці Ла Ліги Ельче посів 15-те місце, зберігши прописку в еліті на наступний сезон.
Напередоні стало відомо, що Іспанська Жирона, яка і програла Ельче боротьбу за збереження прописки в Ла Лізі, оголосила про трансфер українського нападника Олександра Пищура.