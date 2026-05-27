Крістал Пелес виграв Лігу конференцій, у фіналі перегравши Райо Вальєкано

У середу, 27 травня, англійський Крістал Пелес переграв іспанський Райо Вальєкано у фіналі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Перший тайм фіналу вийшов безгольовим і досить обережним з боку обох команд, без жодного удару в площину воріт. Найкращий шанс отримав Тайрік Мітчелл у компенсований час, але захисник з лінії воротарського майданчика головою пробив повз ворота.

Друга половина розпочалась з гола Крістал Пелес. Англійці розігнали атаку, яка завершилася ударом Адама Вортона. Аугусто Баталья відбив м'яч прямо на Жана-Філіппа Матету, а той після досить невдалого добивання все ж зміг переправити його у сітку воріт.

Майже одразу гравці Пелес мали шанс подвоїти перевагу. Єремі Піно виконав штрафний удар, після якого м'яч влучив одразу в обидві стійки. Згодом партнери вивели Матету на ударну позицію, проте цього разу вдало зіграв голкіпер Райо.

У підсумку англійський колектив зміг відбитися від атак іспанців та втримав переможний результат. Для Крістал Пелес – це дебютний єврокубковий трофей в історії.

Ліга конференцій

Фінал, 27 травня

Крістал Пелес (Англія) – Райо Вальєкано (Іспанія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Матета

Крістал Пелес: Гендерсон, Ріад, Лакруа, Канво, Мітчелл, Камада, Вортон, Муньйос, Сарр, Піно (Гессан, 80), Матета (Ларсен, 76)

Райо Вальєкано: Баталья, Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія, Лопес (Діас, 63), Валентін (Менді, 62), де Фрутос (Камельйо, 70), Паласон (Ахомаш, 77), Гарсія (Пача, 70), Алемао

Попередження: Вортон (42), Піно (74), Ріад (82) – Сісс (20), Паласон (23), Лопес (48), Гарсія (62), Менді (85), Пача (90+2)

Нагадаємо, у півфіналі турніру Пелес пройшов донецький Шахтар, а Райо Вальєкано здолав французький Страсбург.