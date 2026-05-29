Тренер фіналіста Ліги конференцій очолить Вільярреал – інсайдер

Іньїго Перес покине посаду головного тренера Райо Вальєкано після того, як вивів команду у фінал Ліги конференцій, у якому вона програла англійському Крістал Пелес (0:1).

Про це інформує Фабріціо Романо.

38-річний іспанський спеціаліст продовжить свою кар'єру у Вільярреалі. Незабаром Райо оголосить про відхід Переса.

Райо Вальєкано став його першим досвідом у тренерській діяльності. Протягом 2022-2023 він був асистентом головного наставника, а вже у середині лютого 2024-го став повноцінним тренером команди (113 ігор).

Відзначимо, що цей сезон став останнім для відомого іспанського центрального півзахисника Дані Парехо у "жовтій субмарині". Також клуб попрощався із лівим захисником Альфонсо Педрасою, який захищав кольори Вільярреала протягом 15 років.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал стежить за Владиславом Ванатом. Український форвард Жирони вже відреагував на чутки про інтерес.

Нагадаємо, що Вільярреал став бронзовим призером розіграшу Ла Ліги-2025/26 (72 бали). "Жовта субмарина" поступилася лише чемпіону каталонській Барселоні та другому мадридському Реалу.

Натомість Райо Вальєкано із 50 очками став 8-м.