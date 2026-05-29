Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер фіналіста Ліги конференцій очолить Вільярреал – інсайдер

Софія Кулай — 29 травня 2026, 09:33
Тренер фіналіста Ліги конференцій очолить Вільярреал – інсайдер
Іньїго Перес
ФК Райо Вальєкано

Іньїго Перес покине посаду головного тренера Райо Вальєкано після того, як вивів команду у фінал Ліги конференцій, у якому вона програла англійському Крістал Пелес (0:1).

Про це інформує Фабріціо Романо.

38-річний іспанський спеціаліст продовжить свою кар'єру у Вільярреалі. Незабаром Райо оголосить про відхід Переса.

Райо Вальєкано став його першим досвідом у тренерській діяльності. Протягом 2022-2023 він був асистентом головного наставника, а вже у середині лютого 2024-го став повноцінним тренером команди (113 ігор).

Відзначимо, що цей сезон став останнім для відомого іспанського центрального півзахисника Дані Парехо у "жовтій субмарині". Також клуб попрощався із лівим захисником Альфонсо Педрасою, який захищав кольори Вільярреала протягом 15 років.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал стежить за Владиславом Ванатом. Український форвард Жирони вже відреагував на чутки про інтерес.

Нагадаємо, що Вільярреал став бронзовим призером розіграшу Ла Ліги-2025/26 (72 бали). "Жовта субмарина" поступилася лише чемпіону каталонській Барселоні та другому мадридському Реалу.

Натомість Райо Вальєкано із 50 очками став 8-м.

Вільярреал Райо Вальєкано

Райо Вальєкано

Тренер Райо Вальєкано відреагував на поразку у фіналі Ліги конференцій
Гласнер зробив заяву після тріумфу у Лізі конференцій: Я бачу себе слугою для гравців і для клубу
Капітан Крістал Пелес висловився про перемогу у фіналі Ліги конференцій: Це спогади на все життя
Крістал Пелес виграв Лігу конференцій, у фіналі перегравши Райо Вальєкано
Голкіпер Райо Вальєкано зупинив фінал Ліги конференцій через стан вболівальника, якому стало зле

Останні новини