Італійська дуель і протистояння Штутгарта з Порту: результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
Своїх суперників у першому раунді плейоф дізналися 16 команд. Вісім з них опинились у цій стадії напряму, а ще стільки ж напередодні боролись у стикових матчах.
Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:
- Генк – Фрайбург
- Болонья – Рома
- Ференцварош – Брага
- Штутгарт – Порту
- Панатінаїкос – Бетіс
- Ноттінгем – Мідтьюланн
- Сельта – Ліон
- Лілль – Астон Вілла
Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.
Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня. Фінал турніру прийматиме 20 травня стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.
Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію всіх жеребкувань єврокубкового дня. Зокрема, о 15:00 свого суперника в Лізі конференцій дізнається й донецький Шахтар.