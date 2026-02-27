Італійська дуель і протистояння Штутгарта з Порту: результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Своїх суперників у першому раунді плейоф дізналися 16 команд. Вісім з них опинились у цій стадії напряму, а ще стільки ж напередодні боролись у стикових матчах.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

Генк – Фрайбург

Болонья – Рома

Ференцварош – Брага

Штутгарт – Порту

Панатінаїкос – Бетіс

Ноттінгем – Мідтьюланн

Сельта – Ліон

Лілль – Астон Вілла

Cup tree provided by Sofascore

Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня. Фінал турніру прийматиме 20 травня стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію всіх жеребкувань єврокубкового дня. Зокрема, о 15:00 свого суперника в Лізі конференцій дізнається й донецький Шахтар.