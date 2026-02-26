Штутгарт пройшов Селтік, Ференцварош вибив Лудогорець в 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 26 лютого, відбулися перші матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з футболу сезону-2025/26.

Так, без додаткового часу свої справи вирішили Ференцварош та Штутгарт, які пройшли Лудогорець та Селтік відповідно.

Водночас Вікторія Пльзень та Панатінаїкос, а також Црвена Звезда та Лілль за основний час двох матчів переможця не виявили, тож продовжують боротьбу в овертаймах.

Ліга Європи-2025/26

1/16 фіналу, матчі-відповіді

26 лютого

Вікторія Пльзень – Панатінаїкос 1:1 (0:1), йде додатковий час, перший матч 2:2

Голи: 0:1 – 9 Тетте, 1:1 – 62 Спачил

Ференцварош – Лудогорець 2:0 (2:0), перший матч 1:2

Голи: 1:0 – 14 Каніховскі, 2:0 – 30 Захаріассен

Црвена Звезда – Лілль 0:1 (0:1), йде додатковий час, перший матч 1:0

Гол: 0:1 – 4 Жиру

Штутгарт – Селтік 0:1 (0:1), перший матч 4:1

Гол: 0:1 – 1 Маккоуен

Як відомо, напередодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.