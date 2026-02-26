Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
У швейцарському Ньйоні відбудуться відразу 3 церемонії жеребкування 1/8 фіналу єврокубків, що проводяться під егідою УЄФА: Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій.
16 команд, 8 найкращих з етапу ліги та 8, що подолали попередній раунд плейоф, зустрінуться в боротьбі за вихід у чвертьфінал змагань.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн усіх жеребкувань дня. Пари плейоф Ліги чемпіонів визначаться о 13:00 за київським часом, Ліги Європи – о 14:00, а ще годиною пізніше своїх суперників у Лізі конференцій дізнається донецький Шахтар.
Правила жеребкування
Починаючи з 1/8 фіналу буде сформована остаточна сітка плейоф єврокубків. Потенційні суперники сформовані відповідно до позицій, які команди посідали на етапі ліги.
Наприклад, команди, що посіли перше та друге місця в основному раунді змагань, зустрінуться в 1/8 переможцями пар плейоф за участю команд, що були 15, 16, 17 або 18 в основному раунді; команди, що посіли третє або четверте місце, зіграють з переможцями пар плейоф за участю колективів, що посіли 13, 14, 19 та 20 місця, і так далі.
Зауважимо, що вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді вдома.
До цих восьми команд доєднаються переможці відбіркового раунду плейоф або "1/16". (Місця вказані відповідно до позиції, що колективи посіли під час основного етапу змагань).
Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів наразі є єдиним турніром, в якому відомі всі учасники 1/8 фіналу.
Сіяні:
1. Арсенал
2. Баварія
3. Ліверпуль
4. Тоттенгем
5. Барселона
6. Челсі
7. Спортинг
8. Манчестер Сіті
Не сіяні:
9. Реал Мадрид
11. ПСЖ
12. Ньюкасл
14. Атлетико
15. Аталанта
16. Баєр
20. Галатасарай
23. Буде-Глімт
Ліга Європи
У Лізі Європи відомі лише 8 найкращих команд, що напряму вийшли до 1/8, зокрема й Ліон Романа Яремчука та Рома Артема Довбика
Сіяні:
1. Ліон
2. Астон Вілла
3. Мідтьюланн
4. Бетіс
5. Порту
6. Брага
7. Фрайбург
8. Рома
Не сіяні:
9. Генк/23. Динамо Загреб
10. Болонья/24. Бранн
11. Штутгарт/21. Селтік
12. Ференцварош/22. Лудогорець
13. Ноттінгем/19. Фенербахче
14. Вікторія Пльзень/20. Панатінаїкос
15. Црвена Звезда/18. Лілль
16. Сельта/17. ПАОК
Ліга конференцій
Матчі ЛК, подібно до Ліги Європи проводяться в четвер, тому наразі ми знаємо лише по 8 гарантованих учасників 1/8 – серед них Шахтар Донецьк.
Сіяні:
1. Страсбур
2. Ракув
3. АЕК
4. Спарта
5. Райо Вальєкано
6. Шахтар
7. Майнц
8. АЕК Ларнака
Не сіяні:
9. Лозанна/24. Сігма
10. Крістал Пелес/23. Зрінські
11. Лех Познань/21. КуПС
12. Самсунспор/22. Шкендія
13. Цельє/20. Дріта
14. АЗ Алкмар/19. Ноах
15. Фіорентина/17. Ягелонія
16. Рієка/18. Омонія