Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

У швейцарському Ньйоні відбудуться відразу 3 церемонії жеребкування 1/8 фіналу єврокубків, що проводяться під егідою УЄФА: Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій.

16 команд, 8 найкращих з етапу ліги та 8, що подолали попередній раунд плейоф, зустрінуться в боротьбі за вихід у чвертьфінал змагань.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн усіх жеребкувань дня. Пари плейоф Ліги чемпіонів визначаться о 13:00 за київським часом, Ліги Європи – о 14:00, а ще годиною пізніше своїх суперників у Лізі конференцій дізнається донецький Шахтар.

Правила жеребкування

Починаючи з 1/8 фіналу буде сформована остаточна сітка плейоф єврокубків. Потенційні суперники сформовані відповідно до позицій, які команди посідали на етапі ліги.

Наприклад, команди, що посіли перше та друге місця в основному раунді змагань, зустрінуться в 1/8 переможцями пар плейоф за участю команд, що були 15, 16, 17 або 18 в основному раунді; команди, що посіли третє або четверте місце, зіграють з переможцями пар плейоф за участю колективів, що посіли 13, 14, 19 та 20 місця, і так далі.

Зауважимо, що вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді вдома.

До цих восьми команд доєднаються переможці відбіркового раунду плейоф або "1/16". (Місця вказані відповідно до позиції, що колективи посіли під час основного етапу змагань).

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів наразі є єдиним турніром, в якому відомі всі учасники 1/8 фіналу.

Сіяні:

1. Арсенал

2. Баварія

3. Ліверпуль

4. Тоттенгем

5. Барселона

6. Челсі

7. Спортинг

8. Манчестер Сіті

Не сіяні:

9. Реал Мадрид

11. ПСЖ

12. Ньюкасл

14. Атлетико

15. Аталанта

16. Баєр

20. Галатасарай

23. Буде-Глімт

UEFA

Ліга Європи

У Лізі Європи відомі лише 8 найкращих команд, що напряму вийшли до 1/8, зокрема й Ліон Романа Яремчука та Рома Артема Довбика

Сіяні:

1. Ліон

2. Астон Вілла

3. Мідтьюланн

4. Бетіс

5. Порту

6. Брага

7. Фрайбург

8. Рома

Не сіяні:

9. Генк/23. Динамо Загреб

10. Болонья/24. Бранн

11. Штутгарт/21. Селтік

12. Ференцварош/22. Лудогорець

13. Ноттінгем/19. Фенербахче

14. Вікторія Пльзень/20. Панатінаїкос

15. Црвена Звезда/18. Лілль

16. Сельта/17. ПАОК

UEFA

Ліга конференцій

Матчі ЛК, подібно до Ліги Європи проводяться в четвер, тому наразі ми знаємо лише по 8 гарантованих учасників 1/8 – серед них Шахтар Донецьк.

Сіяні:

1. Страсбур

2. Ракув

3. АЕК

4. Спарта

5. Райо Вальєкано

6. Шахтар

7. Майнц

8. АЕК Ларнака

Не сіяні:

9. Лозанна/24. Сігма

10. Крістал Пелес/23. Зрінські

11. Лех Познань/21. КуПС

12. Самсунспор/22. Шкендія

13. Цельє/20. Дріта

14. АЗ Алкмар/19. Ноах

15. Фіорентина/17. Ягелонія

16. Рієка/18. Омонія