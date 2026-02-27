Тренер польського клубу хоче отримати суперником Шахтар у плейоф Ліги конференцій

Наставник польського Леха Нільс Фредеріксен після перемоги над КуПС у стикових матчах Ліги конференцій поділився думками про жеребкування 1/8 фіналу.

Його слова передає Sport w Weszło.

Там суперником клубу з Познані може стати Шахтар або Райо Вальєкано. Данський тренер розповів, кого б хотів отримати в опоненти та пояснив свою позицію.

"З кожною з цих команд у нас є шанс. Коли у груповому етапі ми грали проти Райо, ми мали доволі гарний вигляд, і повинні були щонайменше привезти звідти нічию. Якщо зараз там зіграємо внічию, то ще матимемо матч удома. Щодо Шахтаря, то в умовах нинішнього щільного графіка матчів було б добре уникнути далекої подорожі. Я не впливаю на жеребкування, але якби мав обирати, ймовірно, обрав би Шахтар. Не через рівень чи силу команди, а тому, що не довелося б їхати далеко", – сказав Фредеріксен.

Зазначимо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 27 лютого. Церемонія розпочнеться о 15.00 за київським часом.

Шахтар може зустрітись з Лехом або Самсунспором. На етапі ліги "гірники" посіли шосте місце, а їх потенційні суперники – 11-те та 12-те відповідно.