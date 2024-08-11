Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рейнджерс слідом за Динамо здобули перемогу з рахунком 2:1 у своєму чемпіонаті

Ігор Чернявський — 11 серпня, 02:50
Рейнджерс слідом за Динамо здобули перемогу з рахунком 2:1 у своєму чемпіонаті

Рейнджерс вдома мінімально переміг Мотервелл у 2 турі чемпіонату Шотландії.

Матч завершився з рахунком 2:1. Усі голи були забиті протягом перших 25 хвилин. Спершу Сіріль Дессерс з близької відстані переправив м’яч у ворота після скидки від Мохаммеда Діоманде. Зазначимо, що саме Дессерс врятував Рейнджерс на останніх секундах першого матчу з Динамо.

Вже за кілька хвилин після того центральний захисник Рейнджерс Раян Проппер випадково зрізав м’яч у власні ворота, відновивши паритет. Остаточний рахунок було встановлено в середині першого тайму, коли Вацлав Черни влучив у дальній кут шикарним обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Нагадаємо, напередодні Динамо з аналогічним рахунком перемогло Верес. Кияни офомили зручний гандикап ще до перерви, але результативна помилка Руслана Нещерета влаштувала нервову кінцівку.

Матч-відповідь між Динамо та Рейнджерс відбудеться у вівторок, 13 серпня. Початок гри — о 21:45 за київським часом. Зазначимо, що поєдинок проходитиме не на домашньому стадіоні Рейнджерс "Айброкс", а на "Гемпден Парк", де своїх суперників приймає збірна Шотландії.

Верес Динамо Київ Мотервелл Рейнджерс Чемпіонат України, УПЛ Чемпіонат Шотландії Ліга чемпіонів-2024/25

Рейнджерс

Рейнджерс — Динамо: онлайн-трансляція
Рейнджерс — Динамо Київ: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Матч-відповідь з Рейнджерс розсудить старий знайомий Динамо
Леоненко - про гру Шапаренка: фінти мають приносити користь, а не навпаки
У своєму стилі: Леоненко поглузував на Караваєвим після матчу з Рейнджерс

Останні новини