Хлопці відверто за*****сь: Репортерка УПЛ ТБ рознесла футболістів Кривбаса за відмову прийти на флешінтерв’ю

Катерина Годунова, яка працювала репортеркою УПЛ ТБ на матчі Верес — Кривбас, була обурена відмовою гравців криворізької команди давати флешінтерв’ю.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Кривбас на виїзді переміг Верес 2:0 у матчі з двома вилученнями. Менш ніж за три доби до цього команда Юрія Вернидуба провела виїзний матч проти Вікторії Пльзень у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, в якому зазнала мінімальної поразки. Вже цього четверга криворіжці продовжать свій єврокубковий шлях — у словацькому Кошице прийматимуть іспанський Бетіс, але вже у кваліфікації Ліги конференцій.