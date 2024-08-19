Хлопці відверто за*****сь: Репортерка УПЛ ТБ рознесла футболістів Кривбаса за відмову прийти на флешінтерв’ю
Instagram Катерини Годунової
Катерина Годунова, яка працювала репортеркою УПЛ ТБ на матчі Верес — Кривбас, була обурена відмовою гравців криворізької команди давати флешінтерв’ю.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"Найбільше в мене запитань до гравців Кривбаса, які так і не дійшли до флешзони. Чому? Та х*й знає, насправді. Уперше за 8 років у спортивній журналістиці до мене не прийшли гравці від команди, яка перемогла. І ні, проблема не в пресслужбі, там чудові хлопці та дівчата, і я дуже вдячна їм за допомогу сьогодні.
Чого мені завжди не вистачає в українському спорті – це взаємоповаги. Взаємоповаги між спортсменом (-кою) та глядачем (-кою), між спортсменом (-кою) та тими, хто організовує трансляцію, працює безпосередньо на матчі, намагається "продавати" цей матч до самої події. Зрештою, між спортсменом (-кою) та журналістом (-кою), який (яка) забере близько 4 хвилин твого часу після гри.
Від віцепрезидента ми почули, що "хлопці відверто з******ь", і я їх розумію, і знімальна група теж розуміє. Усі ми з******ь. Але будьмо відвертими: є люди, чий з***б набагато більший. І це не футболісти, не я і не знімальна група. Хочеться, щоб український спорт, зокрема футбол, перестав бути таким інфантильним. Давайте поважати одне одного. І в першу чергу тих, заради кого відбувається цей матч. Амінь", — написала Годунова.
Кривбас на виїзді переміг Верес 2:0 у матчі з двома вилученнями. Менш ніж за три доби до цього команда Юрія Вернидуба провела виїзний матч проти Вікторії Пльзень у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, в якому зазнала мінімальної поразки. Вже цього четверга криворіжці продовжать свій єврокубковий шлях — у словацькому Кошице прийматимуть іспанський Бетіс, але вже у кваліфікації Ліги конференцій.