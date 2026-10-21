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Ноєр став третім гравцем в історії за кількістю матчів у Лізі чемпіонів, повторивши досягнення Мессі та Мюллера

Микола Літвінов — 21 жовтня 2026, 22:15
Ноєр став третім гравцем в історії за кількістю матчів у Лізі чемпіонів, повторивши досягнення Мессі та Мюллера
Мануель Ноєр
Getty Images

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр розділив третє місце з Ліонелем Мессі та Томасом Мюллером у списку гравців з рекордними показниками проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє OptaFranz.

Це сталося після того, як 40-річний німець вийшов у стартовому складі на матч 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.

Таким чином, Ноєр взяв участь у 163 матчах головного єврокубкового турніру. Стільки ж ігор в активі нападника Інтер-Маямі Ліонеля Мессі та колишнього одноклубника Мануеля – Томаса Мюллера, який наразі виступає у складі Ванкувера.

Рекордсменом залишається чинний гравець Аль-Насра Кріштіану Роналду (183 матчів). Друге місце посідає ексворотар мадридського Реала Ікер Касільяс (177 матчів).

Додамо, що Ноєр протягом своїх 163 матчів Ліги чемпіонів пропустив 155 м'ячів та 65 разів залишив свої ворота на "замку".

Напередодні стало відомо, що 40-річний голкіпер планує завершити ігрову кар'єру наприкінці сезону-2026/27.

Ліга чемпіонів Мануель Ноєр

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