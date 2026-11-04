Ямал побив рекорд Мбаппе в Лізі чемпіонів

Вінгер Барселони Ламін Ямал став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю голів у цьому турнірі, забитих до досягнення 20-річного віку.

Про це повідомляє Squawka.

Він відзначився 14-м взяттям воріт суперника в поєдинку четвертого туру проти Астон Вілли (3:0). Це дозволило іспанцю випередити Кіліана Мбаппе, з яким зірка каталонців утримував пальму першості.

Зазначимо, що Ламіну виповниться 20 років у липні. Тож він має цілий сезон, щоб покращити свій результат.

У нинішній кампанії Ямал на клубному рівні провів 15 матчів. У них він забив 13 голів і віддав 11 асистів.

Нагадаємо, що іспанець був одним із головних фаворитів на "Золотий м'яч-2026". Врешті-решт він посів третє місце в голосуванні.