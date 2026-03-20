Редушко – про дебютний гол за киян: Поки що не віриться, що я забив за Динамо

19-річний лівий вінгер київського Динамо Богдан Редушко відреагував на свій перший гол за головну команду киян.

Про це він висловився у коментарі УПЛ ТБ.

Молодий динамівець став автором четвертого м'яча у ворота Олександрії 21 турі УПЛ, а також асистував на Назара Волошина, який зробив рахунок у зустрічі 3:0 на користь "біло-синіх".

"Поки що не віриться, що я забив за Динамо плюс віддав гольову передачу. Неможливо передати емоції. Готувалися до гри, знали, що Олександрія – хороша команда, попри те, що вони перебувають внизу таблиці. Ми забили швидкий гол, потім другий. Це перевернуло гру і нам було трохи легше", – сказав Редушко.

У поточному сезоні-2025/26 Редушко взяв участь у 10 матчах матчах, у яких забив гол та віддав три результативні передачі.

Також 19-річний футболіст висловився про рекорд Андрія Ярмоленка, який забив Олександрії. На його рахунку вже 119 голів. Тепер він лише на чотири голи відстає від нинішного тренера збірної України Сергія Реброва, який зі 123 голами посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів першості в історії. Як відомо, очолює рейтинг Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

"Чи говоримо у команді про рекорд Ярмоленка? Ні. Можливо, старші про це говорять. Андрій Миколайович має таку мету, але він не про це говоритиме. Ще є матчі, все можливе. Він може це зробити", – відповів лівий вінгер Динамо.

Поєдинок Олександрія – Динамо закінчився розгромною перемогою команди Ігоря Костюка з рахунком 0:5.

Також за київський клуб відзначалися голами Олександр Яцик та Матвій Пономаренко. Останній після цього результативного удару очолив бомбардирські перегони УПЛ.

Відзначимо, що Динамо завдяки цій звитязі набрало 41 бал та відстає від третього місця, яке займає житомирське Полісся, лише на одне очко.