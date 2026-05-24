Піхальонок: Четверте місце для Динамо – провал

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився враженнями віл матчу 30 туру УПЛ проти Кудрівки та підбив підсумки сезону для команди.

Слова хавбека наводить пресслужба киян.

"У Кудрівки був шанс зачепитися не лише за перехідні матчі, а повноцінно залишитися в Прем'єр-лізі, тому вони так і билися з першої секунди. У першому таймі вони, як на мене, завдали трьох ударів і забили два м'ячі. Уже не будемо це розбирати, адже йдемо у відпустку, але ми контролювали гру, хоча й припускалися помилок, які призводили до пропущених м'ячів

Як можна підсумувати сезон? Кубок виграли — це чудово, але четверте місце в чемпіонаті для такого клубу, як Динамо, — це, я думаю, провал. Навіть якби було третє чи друге місце — це теж провал. Для Динамо лише золоті медалі означають хороший сезон", – заявив Піхальонок.