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У моїй команді раш**тів немає: ексфорвард збірної України – про гру Реброва у падел із росіянином

Софія Кулай — 19 серпня 2026, 08:30
У моїй команді раш**тів немає: ексфорвард збірної України – про гру Реброва у падел із росіянином
Артем Кравець
ФК Диамо

Колишній форвард збірної України та київського Динамо Артем Кравець відреагував на гру у падел Сергія Реброва у парі з ексзахисником збірної Росії Васілієм Березуцьким.

Свою думку він висловив на власному Ютуб-каналі.

Він не розуміє, навіщо чинний віцепрезидент УАФ обрав собі такого напарника, країна якого продовжує тероризувати Україну.

"Навіщо взагалі давати хоч якісь приводи задля того, щоб таке виникало? Ви – віцепрезидент Української асоціації футболу, ви були нещодавно головним тренером збірної... Навіщо? Ми всі розуміємо: Україна перебуває в стані війни.

Для мене все однозначно, і у моїй команді раш**тів немає. Невже в Іспанії, в тому місті, де ви перебуваєте, взагалі не можна знайти людей, які грають у падел?" – сказав Кравець.

Зазначимо, що Березуцький наразі проживає в Іспанії. Ще в червні він очолював єкатеринбурзький Урал. Майже всю ігрову кар'єру провів у складі московського ЦСКА. Також має у своєму активі 101 матч за національну збірну.

Цікаво, що ще у липні 2026-го Ребров засвітився разом із Михайлом Мудриком у Лондоні за грою у падел. Однак цього разу обрав собі ворожого партнера.

Наразі колишній головний тренер збірної України ніяк не прокоментував свій вчинок у соціальних мережах.

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