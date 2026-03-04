Треба концентруватись на своїй грі: Ребров – про матч зі Швецією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив підготовку до майбутнього матчу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції.

Про це він розповів у коментарі Футбол 360.

Тренер вважає, що національній команді потрібно сконцентруватись на власній грі.

"Для мене предмет розбору – уся команда. Я завжди кажу, що для нас дуже важливо вивчити як грає суперник. Проте, якщо ми не покажемо свій рівень, будемо тільки сконцентровані на супернику, навряд у нас щось вийде. Треба концентруватись на своїй грі, на тому, що ми показували в останніх іграх, як ми грали з Ісландією, першу гру з Францією. Ми будемо виходити з того, хто може грати за збірну Швеції, коли вже побачимо список викликаних футболістів. Цей сезон в Лізі націй і вони жодного разу не зіграли оптимальним складом, тому що ключові гравці були травмовані. Напевно, вони і не показали через це весь свій потенціал. Подивимось, кого вони викличуть. У них, як і в нас, є проблеми", – сказав Ребров.

Також Ребров оцінив призначення Грема Поттера на посаду головного тренера збірної Швеції.

"У них новий тренер, з яким вони зіграли лише декілька матчів. Деякі речі змінились з новим тренером. Манера гри, стиль гри не міняються. Коли Поттер працював у Челсі, я дивився багато матчів. Тут те ж саме, структура залишилась. Проте, якщо є якісь ключові гравці, ми приділяємо увагу і розповідаємо нашим гравцям, як грати проти них", – розповів Ребров.

Збірна України під керівництвом Реброва проведе свій наступний поєдинок 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що головний тренер юнацької збірної України U-19 запропонував Сергію Реброву викликати на матчі плейоф відбору на ЧС-2026 захисника Трабзонспора.