Він заслужив на цю можливість: Ребров – про дебют Михавка

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив дебют 20-річного Тараса Михавка у матчі з Францією (0:4) у межах відбору на ЧС-2026.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі.

На початку другого тайму Михавко необачно зіграв у боротьбі проти Олісе, через що у ворота України був призначений одинадцятиметровий.

"Я задоволений його дебютом. Він заслужив на цю можливість, вийшов під схему з трьома центральними захисниками і, вважаю, відіграв дуже добре, допомагав в обороні. Але, на жаль, надмірна агресивність у власному штрафному… Ми попереджали його про це, але він молодий хлопець і охоче йде у боротьбу. На жаль, це сталося саме в штрафному", – заявив Ребров.

Після поразки від французів команда Сергія Реброва посідає третє місце в групі D. Попереду Франція, яка достроково виграла квартет, а також Ісландія, у якої ті ж 7 очок, проте кращі додаткові показники.

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.