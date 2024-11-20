Ребров: Кожна гра збірної України дуже важка

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що кожен матч дається його команді дуже важко, адже у суперниках сильні збірні.

Про це наставник сказав у післяматчевому коментарі.

"На такому рівні взагалі не можна вигравати спокійно. Дуже важка гра на виїзді. Ще важче грати через два дні після напруженої гри та такого поля, як у Грузії. Кожна гра збірної України дуже важка. У нас була дуже сильна група, усі команди виступали на Євро-2024. Я вдячний гравцям за те, що ми вийшли у плейоф, це було дуже важко. Збірна Албанії за підтримки вболівальників у другому таймі показала свою силу. Дуже добре, що ми втримали такий рахунок", – розповів Ребров.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.