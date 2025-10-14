Ребров: Будемо боротися за максимальний результат у наступних матчах

Головний тренер збірної України Сергій Ребров після перемоги над Азербайджаном заявив, що задоволений результатом, який здобули його підопічні.

Слова Реброва передає кореспондент Чемпіона Владислав Дудка.

"Вважаю, що сьогодні була важлива гра, важливі три очки. Далася взнаки деяка нервозність у другому таймі, коли нам треба було йти вперед, атакувати. У нас були відсутні п'ять гравців атаки, тому було дуже важко. Але я задоволений своїми гравцями, які зуміли здобути необхідний результат. Команда Азербайджану – команда високого рівня. Ісландія надала нам простір, який ми використовували, сьогодні простору не було і було важко грати.

Думаю, що ця гра була надважливою, адже ми втратили очки на початку турніру. Що сказав у перерві? Ми всі розуміли, що припустилися помилки. Треба було атакувати, нагнітати, створювати, але ми не скористалися своїми моментами в першому таймі. Але я дуже радий, що нам вдалося виграти цю гру".

Також очільник національної команди заявив, що збірна України буде боротися за максимальний результат у наступній міжнародній перерві

"Вважаю для нас зараз дуже важливо повернути травмованих гравців атаки. Ми маємо бути в оптимальному складі, щоби боротися з командою Франції. Ми завжди граємо на перемогу, тому в матчах такого рівня все можливо, ми будемо боротися. Вдячний вам, що немає провокаційних запитань, тому зараз я почуваю себе добре, трохи заспокоївся", – підсумував Ребров.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

Найкращим гравцем поєдинку, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.