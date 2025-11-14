Мало бути пенальті: Ребров прокоментував поразку України від Франції

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що арбітр зустрічі помилково не призначив пенальті у ворота команди Франції в матчі 5-го туру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі.

"Планували більше атакувати, але нас змусив суперник оборонятися дуже низько. Я думаю, що в другому таймі ми теж непогано грали до пенальті. І я вважаю, що взагалі цей пенальті був у ворота Франції. Я дивився, гравець йшов з відкритою ногою. На мою думку, це пенальті. Але трапило, що трапилося", – сказав Ребров.

Також наставник заперечив думку, що збірну України зламало пенальті, яке призначили у ворота Анатолія Трубіна. На його думку, вирішальною стала швидкість атак французів.

"Зараз дуже важливо відновитися і готуватися дуже серйозно до вирішального матчу. Я не думаю, що пенальті в наші ворота нас зламало. Але я вважаю, що відіграла роль швидкість збірної Франції. В першому таймі ми дійсно гарно оборонялися, але в другому вже була втома, було важко встигати за цими швидкісними гравцями. Ми планували створювати моменти за рахунок чіплянь за м'яч. У нас були непогані моменти і в першому таймі, але ми не виходили, не закінчували атаки. В другому на початку було те саме. Тому отримували контратаки в наші ворота. На жаль, дуже прикра поразка, але ми можемо все виправити в неділю, тому будемо дуже ретельно готуватися".

Через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.