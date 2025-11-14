Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мало бути пенальті: Ребров прокоментував поразку України від Франції

Микола Дендак — 14 листопада 2025, 00:18
Мало бути пенальті: Ребров прокоментував поразку України від Франції
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що арбітр зустрічі помилково не призначив пенальті у ворота команди Франції в матчі 5-го туру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі.

"Планували більше атакувати, але нас змусив суперник оборонятися дуже низько. Я думаю, що в другому таймі ми теж непогано грали до пенальті. І я вважаю, що взагалі цей пенальті був у ворота Франції. Я дивився, гравець йшов з відкритою ногою. На мою думку, це пенальті. Але трапило, що трапилося", – сказав Ребров.

Також наставник заперечив думку, що збірну України зламало пенальті, яке призначили у ворота Анатолія Трубіна. На його думку, вирішальною стала швидкість атак французів.

"Зараз дуже важливо відновитися і готуватися дуже серйозно до вирішального матчу. Я не думаю, що пенальті в наші ворота нас зламало. Але я вважаю, що відіграла роль швидкість збірної Франції. В першому таймі ми дійсно гарно оборонялися, але в другому вже була втома, було важко встигати за цими швидкісними гравцями.

Ми планували створювати моменти за рахунок чіплянь за м'яч. У нас були непогані моменти і в першому таймі, але ми не виходили, не закінчували атаки. В другому на початку було те саме. Тому отримували контратаки в наші ворота. На жаль, дуже прикра поразка, але ми можемо все виправити в неділю, тому будемо дуже ретельно готуватися".

Через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Франції з футболу

Сергій Ребров

Сподіваємось, Ребров піде після матчу з Ісландією: реакція мережі на розгром збірної України від Франції
Ребров пояснив вибір гравців на матч із Францією
Матвієнко та Малиновський не потрапили до заявки збірної України на матч із Францією
Від цього нікуди не подінешся: Ребров – про критику на свою адресу від журналістів та вболівальників
Ребров: Маємо план на гру з Францією

Останні новини