Дуже потужна збірна: Ребров пояснив провал матчу зі Швецією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив провал у грі зі Швецією (1:3) у півфіналі плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це фахівець розповів на пресконференції перед товариським матчем з Албанією.

Швеція є сильною командою, а швидкий пропущений гол ускладнив завдання для "синьо-жовтих".

"Дивіться, я вважаю, що ми грали проти сильної збірної. Я вважаю, навіть попри те, що в збірної Швеції не було декількох провідних гравців, вони можуть замінити своїх гравців, тому що майже жодного гравця немає з національної першості. І майже усі гравці грають у топкраїнах. Це дуже потужна збірна. Плюс до того, коли ти пропускаєш м'яч на перших хвилинах першого тайму і другого – це дуже важко для гравців. Ми намагалися створити моменти, але, як я казав, дуже важка гра, коли ти пропускаєш на самому початку зустрічі і першого тайму, і другого. Тому, на жаль, ми програли цю гру", – сказав тренер.

Ребров зазначив, що команда вже провела детальний аналіз гри та обговорила помилки.

"Ми проаналізували, ми поговорили з гравцями, але наступна гра, як я вже сказав, дуже важлива. Як налаштовувати? Я впевнений, що гравці все розуміють. Як я казав, по тренувальному процесу я бачу – не було жодного гравця, хто відмовився б, хто сказав би: "Все, в мене немає мотивації, я їду додому", "Все, я не хочу тут знаходитися". Навпаки – вони казали, що ми дійсно хочемо доказати, що це була прикра помилка, і завтра ми спробуємо показати, а я сподіваюся, я впевнений, що вони покажуть інший рівень гри", – розповів Ребров.

Гра команди Сергія Реброва з албанцями відбудеться 31 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

