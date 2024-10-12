Рухаємось далі: Ребров подякував гравцям за самовіддачу у матчі проти Грузії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров подякував підопічним за самовіддачу і рівень гри у матчі проти команди Грузії в межах 3 раунду Ліги націй.

Відповідний допис наставник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Вітаю всіх з перемогою. Дякую хлопцям за їхній характер та якість у грі які призвели до важливого результату в цьому непростому матчі. Рухаємось далі та вже готуємось до понеділка", – написав Ребров.

Нагадаємо, перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй.

В перших двох турах українці не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії – 2:3.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиме команду Чехії, а Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.