Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Ісландії у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України
УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі стартовим складом на вирішальний матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.
Про це повідомляє УАФ.
Стартовий склад:
Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Малиновський, Ярмолюк – Циганков, Ванат, Зубков
Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.
Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати ісландців.