Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Ісландії у кваліфікації ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі стартовим складом на вирішальний матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

Стартовий склад:

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Малиновський, Ярмолюк – Циганков, Ванат, Зубков

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати ісландців.