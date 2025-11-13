Українська правда
Ребров пояснив вибір гравців на матч із Францією

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 21:19
Ребров пояснив вибір гравців на матч із Францією
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України пояснив вибір стартового складу на матч проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це фахівець розповів у коментарі перед матчем.

"Я не знаю, хто взагалі вирішує, перший склад чи другий. Якщо ми, наприклад, виграли минулу гру, то це, напевно, перший склад, а якщо когось замінили – це другий.

Зараз взагалі виклик у збірну – це важливо для гравців. Вони повинні показувати свій рівень у кожній грі. Я вважаю, що повинні виходити гравці, які на цей час у гарній формі", – сказав Ребров.

Поєдинок Франція – Україна розпочнеться – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.

