Ребров пояснив вибір гравців на матч із Францією

Головний тренер збірної України пояснив вибір стартового складу на матч проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це фахівець розповів у коментарі перед матчем.

"Я не знаю, хто взагалі вирішує, перший склад чи другий. Якщо ми, наприклад, виграли минулу гру, то це, напевно, перший склад, а якщо когось замінили – це другий.

Зараз взагалі виклик у збірну – це важливо для гравців. Вони повинні показувати свій рівень у кожній грі. Я вважаю, що повинні виходити гравці, які на цей час у гарній формі", – сказав Ребров.