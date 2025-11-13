Ребров пояснив вибір гравців на матч із Францією
Сергій Ребров
УАФ
Головний тренер збірної України пояснив вибір стартового складу на матч проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.
Про це фахівець розповів у коментарі перед матчем.
"Я не знаю, хто взагалі вирішує, перший склад чи другий. Якщо ми, наприклад, виграли минулу гру, то це, напевно, перший склад, а якщо когось замінили – це другий.
Зараз взагалі виклик у збірну – це важливо для гравців. Вони повинні показувати свій рівень у кожній грі. Я вважаю, що повинні виходити гравці, які на цей час у гарній формі", – сказав Ребров.
Поєдинок Франція – Україна розпочнеться – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.